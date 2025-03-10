Полковник Матвийчук: «Айдар»* появился под Курском после прорыва обороны ВСУ

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что националистический украинский батальон «Айдар»* появился под Курском после прорыва обороны ВСУ. Российские военные уже уничтожили несколько групп этого подразделения, сообщает «Лента.ру» .

Появилась информация, что ВСУ перебросили в Куриловку под Курском бойцов нацбата. Предполагается, что Киев пытается наладить снабжение суджанского гарнизона.

Матвийчук объяснил, что под Курском на данный момент идет прорыв обороны противника с окружением сразу с трех сторон. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отправляет в регион элиту, которую раньше берегли.

«Думаю, что это говорит о поражении противника под Курском», — заключил Матвийчук.

Ранее стало известно, что оборона украинской армии в Курской области рухнула. ВСУ массово складывают оружие и сдаются в плен.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.