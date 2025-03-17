El Pais: солдаты ВСУ считают, что уже Украина проиграла

Бойцы ВСУ не верят в перемирие с Россией и считают, что Украина уже «проиграла», сообщает RT со ссылкой на газету El Pais.

Такое мнение выразили около 30 украинских военных.

«На самом деле мы уже проиграли, просто из-за всех смертей…», — заявил один из них.

Другой военный отметил, что Россия и Украина должны приложить усилия к нормализации отношений, так как в обеих странах много людей, связанных родственными отношениями.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Штаты не ставят перед РФ вопрос о возможности прекращения огня на территории Курской области при обсуждении идей о перемирии на Украине.