Эксперт рассказал о поведении ВСУ в Харьковской области

ВСУ размещают военную технику у школ в Харьковской области, отбирают имущество у мирных жителей, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

«Пункты дислокации располагаются у административных зданий, учебных и дошкольных заведений. Технику и вооружение размещают на территории предприятий», — сказал военный эксперт в беседе с агентством со ссылкой на данные подполья.

По словам Марочко, украинские военные выселяют мирных жителей из квартир, чтобы разместиться в жилье. Представители ВСУ также забирают у гражданских транспортные средства, уточнил он.

Ранее глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев рассказал о торговле органами раненных военных ВСУ в регионе.