Эксперт предположил срок удерживания ВСУ части Курской области
Эксперт: ВСУ 100 дней будут пытаться удерживать часть Курской области
ВСУ попытаются удерживать занятую часть Курской области на протяжении 100 дней. предположил в беседе с ТАСС полковник запаса Левон Арзанов.
"ВСУ удерживают один из районов Курской области, вокруг этого начнется торг... Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать", - сказал военный.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали перебрасывать резервы под Суджу.
Вторжение в Курскую область началось 6 августа 2024 года.