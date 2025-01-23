Эксперт предположил срок удерживания ВСУ части Курской области

"ВСУ удерживают один из районов Курской области, вокруг этого начнется торг... Вот поэтому эти 100 дней уйдут на то, чтобы нас прогнуть, поломать", - сказал военный.

Ранее сообщалось, что ВСУ стали перебрасывать резервы под Суджу.

Вторжение в Курскую область началось 6 августа 2024 года.