Военный эксперт Андрей Марочко в эфире радио Sputnik прокомментировал недавнюю массированную атаку беспилотников на территорию России. По его мнению, инициатором этих действий стал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Марочко пояснил, что атаки связаны с попыткой Украины укрепить свои позиции на мирных переговорах, где ситуация для Киева остается крайне сложной.

«Пану Зеленскому надо представить какие-то козыри. Как говорил Трамп, у Зеленского нет козырей. Так вот, чтобы показать, что у Зеленского есть какие-то тузы в рукавах, он использует беспилотники, чтобы наносить удары по России. Забить информационное пространство перемогами», — отметил эксперт.

Марочко подчеркнул, что подобные действия направлены на создание видимости успехов Украины и усиление ее переговорных позиций.