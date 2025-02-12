ВС РФ на угледарском направлении вышли вплотную к госгранице, до нее осталось всего 1,5 км. Об этом заявил военно-политический эксперт Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1», сообщает ТАСС .

Мужчина рассказал, что сейчас находится на данном направлении, в одном из командных пунктов. По словам эксперта, российским войскам осталось 1,5 км до госграницы, то есть противник практически выбит из этого района.

Гагин сказал, что при этом ВСУ все еще продолжают атаковать. Украинские формирования засели в лесополосах. По словам эксперта, противник «держится за укрепрайоны».

Также ВСУ используют дроны для атак. Российские военные борются с БПЛА, снаряжая специальные патроны с нанизанной на кевларовую нить картечью.

Ранее российские военные освободили Ясеновое в ДНР. Операцию провели бойцы из подразделений группировки войск «Центр».