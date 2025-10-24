Эксперт Белов: Германия и другие страны ЕС не хотят конца конфликта на Украине

«Если смотреть на этот срез, канцлер Фридрих Мерц закусил удила. Он последовательно наполняет конкретным содержанием положения коалиционного договора от пятого мая этого года. <…> Он сделал (заявления — ред.) 14 мая этого года: „Россия — враг, с Россией надо бороться, Россию надо ослабить“», — сказал Белов.

По его мнению, на самом деле ни Германия, ни Евросоюз, ни Франция не заинтересованы в окончании конфликта, заявляя о том, что они готовы к мирному урегулированию.

Эксперт добавил, что считает Германию одним из государств-инициаторов изъятия 140 млрд евро российских активов для запуска схемы «репарационного займа». Белов отметил, что эта страна имеет на своей территории несколько замороженных миллиардов евро, которые она также намеревается присвоить.

