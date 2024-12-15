Предпосылки к тому, что рано или поздно начнется спецоперация, проявлялись еще в 2013 году. Но не допустить конфликта в то время еще можно было, рассказал ТАСС бывший генсек ОДКБ (с 2003 по 2016 годы) Николай Бордюжа.

Чтобы СВО не было, экс-президенту Украины Виктору Януковичу необходимо было применить силу и не допустить «майдана». Тогда, скорее всего, конфликт не случился бы. Государство смогло бы эволюционировать.

При этом даже в то время были предпосылки к тому, что конфликт с Россией однажды случится. Большинство из того, что делала Украина, было в противовес мнению властей РФ.

Ранее сообщалось, что сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр вступил в гражданство России. Он официально получил паспорт.