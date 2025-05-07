Единый центр поддержки в Москве помогает участникам СВО и их семьям

В Москве работает Единый центр поддержки, который координирует все виды помощи, предоставляемые участникам спецоперации и их семьям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В центре работают психологи, юристы, социальные координаторы и т. д. Они индивидуально сопровождают участников СВО и их семьи. Помощь предоставляется во взаимодействии со всеми столичными службами и ведомствами.

Кроме того, в центре работают ветераны спецоперации. Они оказывают бойцам помощь в восстановлении и возвращении к гражданской жизни.

Участникам СВО уже было предоставлено 258 тыс. различных услуг. В их числе трудоустройство, профобучение, повышение квалификации и т. д.

Медпомощь и услуги по реабилитации можно получить в Центре амбулаторной медицинской помощи Госпиталя для ветеранов войн № 3. Система оказания медицинской и протезно-ортопедической помощи замкнутого цикла была организована на базе ММКЦ «Вороновское».

Также столичные специалисты помогают коллегам из ДНР и ЛНР. Они провели там 25 тыс. операций и порядка 72 тыс. консультаций.

Ранее мэр Москвы посетил центр реабилитации участников СВО, который функционирует на базе ММКЦ «Вороновское». В нем реализую программу по доступности оказания медпомощи пострадавшим бойцам спецоперации.