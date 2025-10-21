Единый день приема участников СВО и членов их семей пройдет 24 октября

24 октября тематические встречи для участников СВО и членов их семей проведут депутаты всех уровней совместно с представителями профильных ведомств на площадках местных общественных приемных партии «Единая Россия» Московской области, передает пресс-служба партии.

Руководитель общественной приемной «Единой России» в Подмосковье Алла Полякова отметила, что государству необходимо оставаться опорой для военнослужащих.

«Охраняя нашу безопасность, бойцы каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем. Поэтому важно, чтобы государство стало для них надежной опорой и поддержкой», — заявила Полякова.

Ранее, 10 октября, «Единая Россия» проконсультировала обратившихся по вопросам медицинского обеспечения участников спецоперации и их семей — обращения выслушали депутаты и представители здравоохранения. Так, например, в Шатуре решили вопрос о транспортировке бойца в лечебное учреждение и проконсультировали по процедуре прохождения военно-врачебной комиссии. В Чехове рассмотрели вопросы, связанные с приобретением лекарств и дорогостоящим лечением родителей погибшего бойца СВО. Все обращения в Подмосковье удалось рассмотреть и предложить пути решения проблем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.