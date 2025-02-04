«Единственный способ сохранить жизнь»: Кадыров показал видео с пленным украинцем

Рамзан Кадыров показал видео с пленным украинцем и призвал сдаваться в плен

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись с украинским военнопленным. Ее снял командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Украинского военнопленного зовут Никита. Его насильно мобилизовали, 35 дней обучали, после чего отправили в зону боевых действий.

Там Никита просидел в окопе 11 дней. Затем российские солдаты взяли позиции солдата штурмом, и боец ВСУ сдался.

«Хочу напомнить всем, кто находится на той стороне, что сдаться в плен — это единственный способ сохранить жизнь», — добавил Кадыров.

Ранее украинский военнопленный сказал, что ВСУ убивают сослуживцев, которые пытаются сдаться российским солдатам.