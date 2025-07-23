Двух нуждающихся в медпомощи российских военнослужащих вернули с Украины

Двоих нуждающихся в срочной медпомощи российских военнослужащих возвратили 22 июля с Украины, сообщили в Минобороны.

«22 июля текущего года в соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договорённостями… с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Сейчас солдаты находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую медпомощь. Их планируется доставить в Россию для прохождения дальнейшего лечения.

Ранее обмен пленными состоялся 9 июня в соответствии с договоренностями, достигнутыми между Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле. В качестве ответного шага Россия передала Украине аналогичную по численности группу захваченных в плен украинских солдат.