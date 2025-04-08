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Двое штурмовиков ВСУ сдались в плен под Часовым Яром

Российские военные из 3-го армейского корпуса в районе населенного пункта Ступочки под Часовым Яром взяли в плен двух штурмовиков ВСУ, сообщает РИА Новости .

Пленные были из 5-й отдельной штурмовой бригады украинской армии. Они рассказали, что решили добровольно сложить оружие, осознавая бесперспективность своего положения.

«Мы сидели на левом фланге, держали позицию, а ваши подошли, ну мы и потеряли ее», — отметил один из собеседников.

Российские подразделения группировки «Юг» нанесли поражение восьми бригадам ВСУ в различных районах Донецкой Народной Республики. Около Часова Яра украинцы потеряли порядка 300 человек убитыми.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его командир забирал у подчиненных банковские карты и присваивал себе их деньги.