Двое подростков пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области

Количество раненых при атаке ВСУ в Белгородской области выросло до двух

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил , что в результате атаки ВСУ на Валуйский округ число пострадавших подростков увеличилось до двух.

Второй 16-летний юноша получил осколочные ранения плеча и ноги. Его доставляют в Валуйскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести.

Ранее был госпитализирован первый пострадавший — также 16-летний подросток с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног.

Атака произошла с использованием беспилотника, сбросившего взрывное устройство.