Двое подростков пострадали при атаке ВСУ в Белгородской области
Количество раненых при атаке ВСУ в Белгородской области выросло до двух
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ на Валуйский округ число пострадавших подростков увеличилось до двух.
Второй 16-летний юноша получил осколочные ранения плеча и ноги. Его доставляют в Валуйскую центральную районную больницу в состоянии средней тяжести.
Ранее был госпитализирован первый пострадавший — также 16-летний подросток с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными ранениями рук и ног.
Атака произошла с использованием беспилотника, сбросившего взрывное устройство.