Движение поездов приостановили из-за падения БПЛА ВСУ в Волгоградской области

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4 августа в 02:50 на станции Арчеда во Фролове Волгоградской области из-за падения обломка украинского беспилотника было поставлено на паузу движение поездов. Никто не пострадал, но часть рейсов были задержаны, сообщает пресс-служба филиала «РЖД» Приволжской железной дороги.

Из-за инцидента были задержаны пассажирские поезда №2 Москва-Волгоград, №89 Волгоград-Санкт-Петербург, №90 Санкт-Петербург-Волгоград, №506 Саратов-Имеритинский курорт и пригородный поезд №6818 Алексиково-Арчеда. Предельное время задержки — полтора часа.

На Приволжской железной дороге создали оперативный штаб. Он будет руководить работой по устранению последствий инцидента.

Ранее сообщалось, что ночью средства ПВО ВС РФ уничтожили 61 беспилотник ВСУ над регионами страны. Шесть БПЛА были сбиты над Волгоградской областью.