Две критические уязвимости нашли в танке Leopard 2A6 специалисты «Ростеха»

Сотрудники «Ростеха» изучили захваченный в зоне спецоперации немецкий танк Leopard 2A6. У него есть критические уязвимости в защите, связанные с двумя моментами, сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

Специалисты «Ростеха» получили от ВС РФ трофейный танк Leopard 2A6, который был захвачен в зоне спецоперации. Работники госкорпорации провели исследования, чтобы выяснить, какие у него военно-технические характеристики.

Стало известно, что у Leopard 2A6 есть уязвимости в защите, которые связаны с составом брони, а также толщиной. Еще вопросы у экспертов вызвала внутренняя компоновка танка.

Ранее в «Ростехе» отчитались о том, что с аэродрома Иркутского авиазавода компании «Яковлев» опытный образец отечественного среднемагистрального самолета МС-21 в первый раз совершил полет. У него импортозамещенные агрегаты и системы.