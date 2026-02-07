сегодня в 18:03

Два жителя Грайворона ранены из-за удара БПЛА ВСУ по машине в Белгородской области

В Грайвороне Белгородской области украинский FPV-дрон ударил по автомобилю. Ранения получили два человека, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Солдаты «Орлана» отвезли мужчину и женщину с минно-взрывными травмами и большим количеством осколочных ранений в больницу. Молодой человек в тяжелом состоянии.

Раненым оказали помощь. Автомобиль получил повреждения.

Ранее Гладков рассказал, что четверо мужчин получили ранение после обстрела украинскими боевиками Белгородской области. У двоих были баротравмы и ушиб колена. Остальные получили ушиб височной области.

