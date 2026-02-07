Четыре человека пострадали после ракетного обстрела в Белгородской области

Он приехал на территорию одного из инфраструктурных объектов, где находились пострадавшие. Гладков вместе с вместе с начальником ГУ МЧС Сергеем Потаповым довел раненых до проходной, где их забрала скорая помощь.

Двое из пострадавших получили баротравму и ушиб коленного сустава. Им оказали помощь на месте. От дальнейшей госпитализации они отказались. Еще у двоих мужчин диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Их направили в городскую больницу № 2 Белгорода. Также на территории объекта повреждены семь транспортных средств.

Кроме того, в результате атаки ВСУ повреждения получили объекты инфраструктуры, 11 автомобилей, остекление одной квартиры в МКД и четырех частных домах.

На местах работают оперативные службы. Губернатор проводит совещание на тему ликвидации последствий атаки противника.

Ранее Гладков рассказал, что в Волоконовском районе Белгородской области мирный житель был ранен беспилотником ВСУ. У пострадавшего обнаружили минно-взрывную травму и ушиб плеча.

