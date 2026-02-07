В Белгородской области мирный житель был ранен после удара БПЛА ВСУ по машине
Фото - © Медиасток.рф
В Волоконовском районе Белгородской области мирный житель был ранен беспилотником ВСУ. В селе Погромец БПЛА ударил по едущей легковой машине, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Мужчина сам приехал в больницу. У него обнаружили минно-взрывную травму и ушиб плеча.
Помощь была оказана. В дальнейшем лечение будет проходить амбулаторно.
Автомобиль получил повреждение.
Ранее Гладков рассказал о ночном обстреле ВСУ Белгорода. Были нанесены серьезные повреждения.
