В Белгородской области мирный житель был ранен после удара БПЛА ВСУ по машине Происшествия сегодня в 10:59 Фото - © Медиасток.рф

В Волоконовском районе Белгородской области мирный житель был ранен беспилотником ВСУ. В селе Погромец БПЛА ударил по едущей легковой машине, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.