сегодня в 11:48

Два сотрудника РЖД погибли при атаке украинских дронов на Сочи

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Сочи погибли два сотрудника «Российских железных дорог» (РЖД), сообщает пресс-служба компании.

После атаки БПЛА были ранены пять работников поездной бригады ФПК. Они завершили рейс и направлялись к месту отдыха на автомобиле, когда прозвучал взрыв.

К несчастью, двое сотрудников получили смертельные ранения. Их трое коллег живы, они были доставлены в больницу. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

РЖД принесли соболезнования родным и близким погибших. Компания пообещала оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

В ночь на 24 июля беспилотники ВСУ атаковали Краснодарский край. Как ранее заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев, на улице Авиационной в Сочи из-за удара погибли две женщины.