Два мирных жителя получили травмы из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

ВСУ продолжают совершать террористические удары по мирным жителям Белгородской области. В результате очередной атаки украинских дронов пострадали два человека, сообщил Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Один дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю возле поселка Малиново Волоконовского района. Мужчина получил осколочное ранение ног и рук. Его на скорой доставили в Валуйскую ЦРБ.

Еще один украинский беспилотник атаковал автомобиль в Шебекинском округе. Это произошло на дороге между селами Белянка и Сурково. Мирный житель получил минно-взрывную травму и баротравму. Его госпитализировали в центральную районную больницу.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, как уточнил Гладков.

Ранее дроны ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму.