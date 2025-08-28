Два мирных жителя получили травмы из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
ВСУ продолжают совершать террористические удары по мирным жителям Белгородской области. В результате очередной атаки украинских дронов пострадали два человека, сообщил Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Один дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю возле поселка Малиново Волоконовского района. Мужчина получил осколочное ранение ног и рук. Его на скорой доставили в Валуйскую ЦРБ.
Еще один украинский беспилотник атаковал автомобиль в Шебекинском округе. Это произошло на дороге между селами Белянка и Сурково. Мирный житель получил минно-взрывную травму и баротравму. Его госпитализировали в центральную районную больницу.
Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, как уточнил Гладков.
Ранее дроны ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Мужчина получил минно-взрывную травму.