От удара ВСУ по Белгородской области мужчина получил минно-взрывную травму

Представители киевского режима с помощью дронов в очередной раз обстреляли Белгородскую область. Из-за атаки в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа травмы получил мужчина, его госпитализировали. О последствиях обстрела в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон сдетонировал во дворе домовладения. Мужчина получил минно-взрывную травму, слепые осколочные ранения спины и ног. Глава поселения доставил его в Шебекинскую ЦРБ, где пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал губернатор Белгородской области.

Также, по словам Гладкова, ударами ВСУ нанесен материальный ущерб сразу в нескольких населенных пунктах. В селе Муром в трех частных домах выбило окна и посекло крыши, а также фасады. Повреждения получила и линия электропередачи. Аварийные службы приступят к ремонту сразу же, как военные разрешат проводить соответствующие работы.

Обстрелу со стороны ВСУ подверглись село Мокрая Орловка Грайворонского округа, поселок Чапаевский, село Нечаевка Белгородского района. Села Беловское и Бессоновка, а также хутор Леоновка Валуйского округа и поселок Уразово. На перечисленных территориях повреждены в том числе частные дома, заборы, автомобили. Жертв среди людей удалось избежать.