сегодня в 19:12

Два мирных жителя погибли из-за удара ВСУ под Белгородом

Дрон ВСУ атаковал село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате погибли двое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором находились мужчина и женщина. Мирные жители получили смертельные ранения.

«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных… Выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал Гладков.

Накануне ВСУ нанесли удары по двум округам Белгородской области. В результате атаки пострадали пять человек.

