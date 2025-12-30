Два мирных жителя погибли из-за удара ВСУ под Белгородом
Дрон ВСУ атаковал село Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате погибли двое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Украинский беспилотник ударил по автомобилю, в котором находились мужчина и женщина. Мирные жители получили смертельные ранения.
«Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных… Выражаю искренние соболезнования близким погибших», — написал Гладков.
Накануне ВСУ нанесли удары по двум округам Белгородской области. В результате атаки пострадали пять человек.
