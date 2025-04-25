Два мирных жителя погибли из-за удара дрона ВСУ по автомобилю

Два мирных жителя погибли и один ранен из-за удара беспилотника ВСУ по легковому автомобилю на участке автодороги Косилово — Почаево Грайворонского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Снова погибли люди. Еще один трагический день для нашего региона», — написал Гладков.

Атаке вражеского дрона подвергся легковой автомобиль. Двое мужчин погибли на месте еще до приезда скорой помощи. Губернатор выразил соболезнования родным и близким.

В той же машине находился брат одного из погибших мужчин. Он получил осколочные ранения рук, ног и грудной клетки. В тяжелом состоянии его доставили в больницу.

Представители киевского режима продолжают систематически наносить удары по Белгородской области. Ранее во время очередной вражеской атаки в Краснояружском районе погиб водитель грузовика. Дрон ВСУ намеренно ударил по гражданскому КАМАЗу.