сегодня в 19:30

Два дрона ликвидировали над Брянской областью вечером 29 июня

Два украинских БПЛА заметили в небе над Брянской областью вечером 29 июня. Их удалось уничтожить, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Беспилотники удалось обнаружить благодаря подразделениям ПВО Министерства обороны РФ. Дроны были сбиты.

На местах работают оперативные службы. По предварительным данным, никто не пострадал.

Разрушений также не выявлено.

Утром в воскресенье ВСУ ударили беспилотниками по Брянску. Две женщины ранены.