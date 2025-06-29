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Губернатор Богомаз: ВСУ ударили беспилотниками по Брянску, две женщины ранены

Украинские боевики нанесли удар беспилотниками по Брянску. Были ранены два мирных жителя, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Одной из пострадавших оказали медпомощь на месте происшествия. Госпитализация ей оказалась не нужна.

Вторую женщину отвезли в больницу и оказали помощь. Богомаз пожелал пострадавшим выздоровления.

Ранее Богомаз заявил, что ПВО ВС РФ сбивает все беспилотники, которые летят в Брянскую область на протяжении последних двух месяцев. Противник не достигает целей ударами.