Два дома сгорели в деревне Можайского округа после падения обломков БПЛА

В деревне Камынинка Можайского округа упали обломки сбитого БПЛА. В результате произошел пожар, сгорели два дома.

В 11:30 на пульт ЕДДС поступило сообщение о возгорании домов №6 и №8 в д. Камынинка. Экстренные службы оперативно прибыли на место.

В момент ЧП в доме №6 жильцов не было, они приехали позднее. В доме №8 находилась женщина с двумя внуками 3 и 5 лет. Сосед помог им эвакуироваться.

Сейчас на месте работают сотрудники СК, МЧС, пожарные, полиция и сотрудники администрации. Глава округа Денис Мордвинцев также приехал на место происшествия. Он пообщался с пострадавшей семьей.

В результате происшествия дома №6 и №8 сгорели. Основной пожар потушен, сейчас пожарные проливают территорию. В тушении пожара были задействованы 4 автоцистерны и 18 человек личного состава.

Сотрудники администрации находятся рядом с пострадавшими жителями и помогают с вопросами временного размещения и предоставления жилья.

