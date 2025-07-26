Два человека убиты после удара украинских беспилотников в Ростовской области
Два человека были убиты в Зимовниковском районе Ростовской области после удара украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Инцидент произошел рядом с дорогой Зимовники-Ремонтное-Элиста. Из-за украинского беспилотника сгорел автомобиль. В результате погибли два человека.
Личности убитых боевиками ВСУ выясняют. На месте происшествия находятся специалисты.
Ранее Слюсарь рассказывал, что украинские беспилотники атаковали пять районов Ростовской области за ночь. В хуторе Чукаринский БПЛА ВСУ повредил жилой дом и лишил часть улицы электричества.