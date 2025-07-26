Два человека убиты после удара украинских беспилотников в Ростовской области Спецоперация сегодня в 08:40

Два человека были убиты в Зимовниковском районе Ростовской области после удара украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.