сегодня в 07:47

Два человека пострадали во время атаки беспилотников на Чувашию

Из-за массированной атаки БПЛА в Чувашии пострадали два жителя, один из них подросток, сообщил глава республики Олег Николаев.

Рано утром во вторник украинские дроны атаковали Чувашию. Были слышны взрывы в Чебоксарах.

«Всем пострадавшим оперативно оказана и оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме», — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас в Чувашии угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы работают на месте происшествия. Специалисты оперативно устраняют последствия атаки.

По словам главы республики, временно эвакуированные из пострадавших зданий жители уже возвращаются в дома.

