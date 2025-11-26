Чувашию атаковали украинские беспилотники

сегодня в 05:43

Как сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале, в результате инцидента жертв удалось избежать благодаря оперативной и профессиональной работе экстренных служб. В настоящее время проводится эвакуация населения из районов возможной опасности.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Ранее были зафиксированы взрывы в Чебоксарах и временно приостановил работу местный аэропорт.

