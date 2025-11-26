Чувашию атаковали украинские беспилотники
Николаев: беспилотники ВСУ атаковали Чувашию, идет эвакуация жителей
Ранним утром 26 ноября украинские беспилотные летательные аппараты атаковали территорию Чувашии.
Как сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале, в результате инцидента жертв удалось избежать благодаря оперативной и профессиональной работе экстренных служб. В настоящее время проводится эвакуация населения из районов возможной опасности.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Ранее были зафиксированы взрывы в Чебоксарах и временно приостановил работу местный аэропорт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.