Два человека пострадали при атаке беспилотника в Ростовской области

Спецоперация

Два человека получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на хутор Ленинаван в Ростовской области.

Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В результате инцидента произошло возгорание легкового автомобиля и повреждение двух частных домов. Пожар был быстро ликвидирован. В нескольких соседних домах взрывной волной выбило стекла.

Ранее ВСУ атаковали приморские города Краснодарского края.