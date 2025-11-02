Два человека пострадали при атаке беспилотника в Ростовской области
Два человека получили ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на хутор Ленинаван в Ростовской области.
Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пострадавшим была оказана медицинская помощь.
В результате инцидента произошло возгорание легкового автомобиля и повреждение двух частных домов. Пожар был быстро ликвидирован. В нескольких соседних домах взрывной волной выбило стекла.
Ранее ВСУ атаковали приморские города Краснодарского края.