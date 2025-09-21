Два человека погибли в пожаре после атаки дронов ВСУ в ЛНР
Фото - © Медиасток.рф
Беспилотник ВСУ атаковал Первомайск в ЛНР. В результате на территории АЗС начался пожар, погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Огонь охватил наземный резервуар с пропаном. На место происшествия прибыли пожарные. С последствиями удара БПЛА боролись 10 человек и 2 единиц техники.
Огонь локализовали, а затем полностью ликвидировали. Распространение пожара не было допущено.
К несчастью, на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Также из-за пожара уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание.
Беспилотники противника также атаковали Белгородскую область. Один мирный житель погиб, четверо были ранены.