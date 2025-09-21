сегодня в 13:14

Два человека погибли в пожаре после атаки дронов ВСУ в ЛНР

Беспилотник ВСУ атаковал Первомайск в ЛНР. В результате на территории АЗС начался пожар, погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону .

Огонь охватил наземный резервуар с пропаном. На место происшествия прибыли пожарные. С последствиями удара БПЛА боролись 10 человек и 2 единиц техники.

Огонь локализовали, а затем полностью ликвидировали. Распространение пожара не было допущено.

К несчастью, на месте происшествия были обнаружены тела двух человек. Также из-за пожара уничтожено два легковых автомобиля, повреждено административное здание.

Беспилотники противника также атаковали Белгородскую область. Один мирный житель погиб, четверо были ранены.