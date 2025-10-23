Два автомобиля отправят бойцам в зону СВО из Орехово-Зуевского округа

Из Орехово-Зуевского городского округа в ближайшее время отправят два автомобиля бойцам, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это надежный ГАЗ-66 и универсальный УАЗ «Буханка».

«Уважаемые жители Орехово-Зуевского округа, предприниматели, медицинские работники, преподаватели, сотрудники муниципальных служб и все, кто оказывает помощь! Мы снова хотим выразить огромную благодарность каждому из вас, кто не остался в стороне и принял участие в сборе средств и помощи для наших бойцов на фронте», — отметили в Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа.

Ранее депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов вместе со своей командой доставил гуманитарную помощь участникам специальной военной операции. Отправившись из города Куровское, команда депутата доставила грузы подразделениям в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.