Два автобуса подорвались на минах в Белгородской области

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Mash: пять человек ранены после подрыва автобусов на минах под Белгородом

В Белгородской области два автобуса с рабочими подорвались на противопехотных минах «Лепесток». В результате ЧП по меньшей мере пять человек получили ранения, сообщает Mash .

Автобусы компании «Краснояружский бройлер» наехали на фугасные мины примерно в 07:00. В это время транспортные средства развозили сотрудников на работу.

После подрыва пять человек получили ушибы и контузии. По имеющимся данным, в результате ЧП никто не погиб.

Ночью в Белгороде один человек пострадал из-за атаки дронов. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 18-летнему пострадавшему оторвало правую руку, он также получил минно-взрывную травму.