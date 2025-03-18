В Белгороде в результате атаки дронов пострадал один человек Происшествия сегодня в 00:58

По уточненной информации, в Белгороде в результате атаки украинских беспилотников пострадал один молодой человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгороде один пострадавший», — отметил он. У 18-летнего местного жителя минно-взрывная травма, травматическая ампутация правой руки на уровне предплечья. Ему проводят ему операцию, после чего он будет госпитализирован в отделение реанимации. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое. Ранее сообщалось, что двое жителей Белгорода получили ранения при атаке украинских беспилотников.