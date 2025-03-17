Двое жителей Белгорода получили ранения в результате атаки дронов

Двое жителей Белгорода получили ранения при атаке украинских беспилотников. У одного мужчины травматическая ампутация руки, у другого — предплечья, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что пострадавших доставили в больницу, им оказывают помощь.

«Над Белгородом и Белгородским районом продолжает работать наша система ПВО», — написал Гладков.

Ранее в Белгороде после атаки украинских беспилотников загорелось здание ТЦ «Атлант» на улице Щорс.