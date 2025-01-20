Дугин назвал единственное условие для решения Трампом конфликта на Украине

Российский философ Александр Дугин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп сможет разрешить украинский конфликт только в том случае, если перестанет помогать ВСУ, сообщает РИА Новости .

По словам эксперта, республиканец не понимает «природу» конфликта. Однако стратегия Дональда Трампа в данном вопросе отличается от той, которой следовал Джо Байден.

Дугин отметил, что 46-й президент США довел ситуацию до «балансирования на грани третьей мировой войны». По словам философа, Трамп же может прекратить конфликт, но только единственным способом. Для этого республиканцу надо прекратить оказывать Киеву военную и материальную поддержку.

Эксперт отметил, что если это произойдет, то Россия «в течение пары месяцев закончит освобождение украинской территории».

Дугин подчеркнул, что Украина держится только за счет вооружений и финансов, выделяемых Байденом и лояльными ей европейскими лидерами. Философ считает, что если этой поддержки не будет, то киевский режим быстро проиграет.

Ранее Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны. Он также отметил, что «остановит хаос на Ближнем Востоке».