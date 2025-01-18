Дроны ВСУ второй раз атаковали Калужскую область

сегодня в 03:06

ПВО сбила семь украинских дронов над Калужской областью

ПВО сбила семь украинских дронов над Кировским районов Калужской области, горит постройка, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидируется силами спасательных служб. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в пятницу в результате атаки дронов в Калужской области загорелось промышленное предприятие. также обошлось без пострадавших.