сегодня в 21:14

Дроны ВСУ ударили по мирным жителям села в Брянской области

Украинские беспилотники атаковали село Андрейковичи Погарского района Брянской области. Один человек погиб, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

ВСУ нанесли удары по населенному пункту с применением дронов — камикадзе. Они пришлись по мирным жителям.

В результате погиб один человек. Еще один ранен. Его госпитализировали. Мужчине оказали всю необходимую помощь.

Богомаз назвал данную атаку бесчеловечным преступлением против мирных граждан. Он выразил родным погибшего глубочайшие соболезнования.

Также Богомаз отметил, что семье пострадавшего будет оказана необходимая помощь и материальная поддержка.

Ранее ВСУ ударили по трактору в Белгородской области. Пострадал мужчина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.