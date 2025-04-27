Беспилотник «Баба-Яга» украинской армии по ошибке снабжал российских штурмовиков, захвативших позиции противника в Дзержинске (украинское название — Торецк) в ДНР, сообщает РИА Новости .

О том, как это произошло, рассказал штурмовик 51-й армии с позывным Каскад.

«В нашей группе товарищ взял (в плен — ред.) четыре полицейских стрелка, мобилизованных. Достаточно было одной гранаты, чтобы ребята сдались», — отметил военный.

По его словам, пленные сидели вместе с российскими штурмовиками, которые не могли их вывести, а подать знак, что они в плену, украинцы тоже не могли. Поэтому дрон регулярно привозил и сбрасывал снабжение для ВСУ (сигареты, шоколад, вода).

Ранее ВС РФ уничтожили несколько беспилотников «Баба-Яга» в Харьковской области.