Дроны ВСУ атаковали два села в Белгородской области

ВСУ атаковали с помощью дронов два населенных пункта Белгородской области, сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

В селе Ясные Зори в результате атаки FPV-дрона выбиты окна и посечена кровля жилого дома.

В результате атаки беспилотника в селе Отрадном повреждены частное домовладение, машина и коммерческий объект. Кроме того, без света осталась одна улица.

О пострадавших не сообщается.

Ранее украинские войска атаковали Васильевку Запорожской области из РСЗО «Град». ВСУ выпустили по городу не менее 20 снарядов.