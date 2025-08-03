Дрон ВСУ взорвался на парковке и ранил мирного жителя в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинский беспилотник взорвался на парковке коммерческого объекта в Ракитном в Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщает в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.
Мужчина сам поехал в Ракитянскую больницу. Врачи обнаружили у него минно-взрывную травму. Также мирный житель получил ранение в плечо.
Врачи оказали мужчине медпомощь. Он будет лечиться в амбулаторных условиях.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ ударили 193 раза по Белгородской области за сутки. Украинские боевики наносили атаки беспилотниками и боеприпасами.