сегодня в 16:50

Дрон ВСУ взорвался на парковке и ранил мирного жителя в Белгородской области

Украинский беспилотник взорвался на парковке коммерческого объекта в Ракитном в Белгородской области. Ранения получил один мирный житель, сообщает в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

Мужчина сам поехал в Ракитянскую больницу. Врачи обнаружили у него минно-взрывную травму. Также мирный житель получил ранение в плечо.

Врачи оказали мужчине медпомощь. Он будет лечиться в амбулаторных условиях.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ ударили 193 раза по Белгородской области за сутки. Украинские боевики наносили атаки беспилотниками и боеприпасами.