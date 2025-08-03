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Губернатор Гладков: ВСУ ударили 193 раза по Белгородской области за сутки

Украинские боевики 193 раза атаковали Белгородскую область за сутки. Использовались как беспилотники, так и боеприпасы, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Над Белгородом средства ПВО сбили один БПЛА. В Белгородском районе по Дубовому, Красному Октябрю, Майскому, Репному, Петровке, Чайкам и Таврову пытались ударить 13 беспилотниками.

В Борисовском районе Дубино и Борисовка были атакованы двумя беспилотниками. В Валуйском муниципальном округе по Боркам, Карабанову, Шведуновке, Углову, Бабке, Нижним Мельницам были нанесены удары 36 БПЛА.

Над Вейделевским районом средствами ПВО уничтожили 12 БПЛА. В Волоконовском районе село Коновалово было атаковано одним беспилотником.

В Грайворонском муниципальном округе по Дроновке, Мощеному, Безымено, Дунайке, Новостроевке-Первой, Новостроевке-Второй, Почаеву, Порозу, Смородину, Рождественке и Сподарюшину ВСУ запустили 34 боеприпаса. Также населенные пункты пытались атаковать 18 БПЛА.

В Краснояружском районе Задорожный, Графовку, Прилесье, Красную Яругу, Староселье, Теребрино и Колотиловку пытались атаковать 24 боеприпасами. Также по ним ударили 18 БПЛА ВСУ.

В Ракитянском районе средства ПВО уничтожили семь беспилотников. В Шебекинском муниципальном округе по Ленинскому, Шамину, Шебекину, Вознесеновке, Графовке, Маломихайловке и другим были нанесены удары 26 БПЛА. Над Яковлевским муниципальным округом средства ПВО уничтожили два беспилотника самолетного типа ВСУ.