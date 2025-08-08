сегодня в 16:17

Дрон ВСУ ударил по предприятию «Промсахар» в Курской области, есть пострадавший

Один человек пострадал в результате удара украинского дрона по территории предприятия «Промсахар» в поселке им. Куйбышева Рыльского района Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Пострадавший — 40-летний инженер подрядной организации. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочное ранение кисти левой руки, сквозное непроникающее ранение грудной клетки. Также у него перелом первой пястной кости.

Сотруднику предприятия была оказана первая помощь на месте. Затем его госпитализировали. Мужчину отвезли в Курскую областную больницу. Хинштейн пожелал ему скорейшего выздоровления.

Он также указал на то, что ВСУ бьют по мирным российским объектам, и призвал жителей к бдительности и внимательности.

Ранее сотрудник «Мираторга» пострадал при атаке ВСУ по деревне Хитровка Курской области. У него диагностировали слепое осколочное ранение правого предплечья и голени.