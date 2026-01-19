Дрон ударил по авто: житель Белгородской области скончался по дороге в больницу

сегодня в 16:57

В Белгородской области мирный житель был ранен при атаке украинского дрона. Когда пострадавшего везли в больницу, другой БПЛА ударил по автомобилю. Мужчина погиб, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Отрадное был прилет беспилотника ВСУ по частному домовладению. Мирный житель серьезно пострадал. На место оперативно прибыли бойцы самообороны. Они на машине главы администрации Малиновского сельского поселения повезли пострадавшего в больницу.

Однако по дороге автомобиль был атакован FPV-дроном. Пострадавшего переместили в служебный автомобиль бойцов самообороны, чтобы продолжить путь.

В тот момент он был без сознания. По пути в больницу раненый скончался. Гладков выразил соболезнования его семье.

В понедельник днем губернатор объявил ракетную опасность в регионе. Он рекомендовал жителям в срочном порядке спуститься в подвальные помещения.

