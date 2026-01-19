«Спуститесь в подвал»: ракетную опасность объявили в Белгородской области

сегодня в 12:27

Гладков объявил о ракетной опасности на территории Белгородской области

В понедельник днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к жителям региона с просьбой в срочном порядке спуститься в подвальные помещения в связи с ракетной опасностью.

«Город Белгород и Белгородский округ — ракетная опасность. Спуститесь в подвал», — написал Гладков в Telegram-канале.

Он напомнил, что жителям при действии вышеуказанного предупреждения следует оставаться в подвалах до момента, пока не поступит сигнал, отменяющий ракетную опасность.

Ранее в понедельник на территории региона уже действовал режим ракетной опасности, но затем он был отменен.

До этого Гладков сообщал, что жительница села Грузское получила травмы при детонации украинского беспилотника. Пострадавшую госпитализировали.

