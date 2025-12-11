Дрон-разведчик НАТО летает около российских границ

сегодня в 09:52

Беспилотник несколько часов назад поднялся с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла, которая находится в итальянской Сицилии.

БПЛА пролетел Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Словакию, затем сделал большой крюк над Польшей и оказался в воздушном пространстве Латвии и Литвы. Сейчас разведывательный дрон летает над Эстонией.

RQ-4 Global Hawk может летать на высоте до 18 тыс. м, дальность — свыше 12,3 тыс. морских миль (около 23 тыс. км). Максимальная продолжительность полета — 36 часов.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил, что в будущем страны НАТО могут начать сбивать российские самолеты и беспилотники.

