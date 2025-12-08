Павел: НАТО может перейти к жестким мерам против воздушных объектов РФ

Президент Чехии Петр Павел допустил, что в будущем страны НАТО могут начать сбивать российские самолеты и беспилотники, сообщает РИА Новости .

В интервью изданию Times он заявил, что подобные действия будут оправданы якобы возможными нарушениями воздушного пространства со стороны России.

«Я полагаю, что будет момент, если эти нарушения продолжаются, когда мы будем вынуждены перейти к более жестким мерам, в том числе, возможно, и сбиванию российского самолета или дронов», — сказал Павел.

Его заявление прозвучало на фоне сообщений СМИ ряда европейских стран в сентябре и октябре об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов Дании, Норвегии и Германии, а также бездоказательных обвинений Эстонии в нарушении ее воздушного пространства. Минобороны РФ опровергло эти обвинения, подчеркнув, что все полеты российских самолетов осуществляются строго в соответствии с международными правилами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее подобные заявления, призвал не обсуждать гипотетические сценарии и вновь подтвердил, что российская авиация не нарушает границ других государств.

