Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый подтвердил, что во время подготовки Францией 155-й бригады «Анны Киевской» произошло массовое бегство военнослужащих, сообщает ТАСС .

Драпатый признал факт дезертирства, но не стал уточнять, сколько бойцов самовольно покинули программу обучения.

«Ряд фактов (дезертирства — ред.) имели место. Я со своей стороны негативно отношусь ко всем этим проявлениям и к тому, что можно было поправить на местах всеми уровнями управления. Имеется в виду всеми командирами, командующими», — заявил Драпатый.

Информация о критической ситуации в этом подразделении дошла до высших военных кругов. Журналист Юрий Бутусов сообщил, что вопрос дезертирства рассматривался даже на уровне ставки верховного главнокомандующего. Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время регулярной встречи с руководителями подразделений БПЛА также затронул существующие проблемы в бригаде «Анна Киевская», хотя конкретные детали проблематики не были раскрыты публично.

Ранее сообщалось, что Париж подтвердил факт побега украинских бойцов с обучения во Франции.