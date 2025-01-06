В Минобороны Франции подтвердили дезертирство украинцев во время обучения

сегодня в 23:28

Париж подтвердил дезертирство украинцев во время обучения во Франции

Министерство обороны Франции подтвердило дезертирство украинских военных во время обучения на территории республики, сообщает РИА Новости .

Перед отправкой на фронт подготовленной во Франции бригады «несколько десятков» украинцев дезертировали, сказано в сообщении со ссылкой на Франс Пресс.

В военном ведомстве добавили, что по законам республики, оставление части не является правонарушением во Франции.

Ранее сообщалось о массовом бегстве солдат из элитной части ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой обучались во Франции и Польше.