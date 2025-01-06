В Минобороны Франции подтвердили дезертирство украинцев во время обучения
Париж подтвердил дезертирство украинцев во время обучения во Франции
Министерство обороны Франции подтвердило дезертирство украинских военных во время обучения на территории республики, сообщает РИА Новости.
Перед отправкой на фронт подготовленной во Франции бригады «несколько десятков» украинцев дезертировали, сказано в сообщении со ссылкой на Франс Пресс.
В военном ведомстве добавили, что по законам республики, оставление части не является правонарушением во Франции.
Ранее сообщалось о массовом бегстве солдат из элитной части ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой обучались во Франции и Польше.